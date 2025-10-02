Küresel Sumud Filosu'na Ait Marinette Gemisi Gazze'ye Doğru İlerliyor

Küresel Sumud Filosu'na bağlı Marinette adlı gemi Gazze Şeridi'ne doğru seyrine devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşan tüm gemilerine el koyduğu ve aktivistlerinin tamamını gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu'na bağlı bir gemi, Gazze Şeridi'ne doğru seyrine devam ediyor. Küresel Sumud Filosu, Marinette adlı geminin hala güçlü bir şekilde seyir halinde olduğunu belirtti. Mısır'ın Port Said kenti açıklarında olan Marinette, İsrail'İn müdahale ettiği riskli bölgeye girdi.

Küresel Sumud Filosu, "Son 24 saat içinde 21 teknenin durdurulduğu doğrulandı, 20 teknenin durdurulduğu tahmin ediliyor ve 1 tekne hala seyir halinde" ifadelerini kullanarak, yaklaşık 500 aktivistin İsrail güçleri tarafından "yasadışı olarak kaçırıldığını" belirtti.

İsrail ordusu, insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemilere dün akşam saatlerinde baskın düzenlemeye başlamış, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan yaklaşık aktivistler İsrail savaş gemisine bindirilerek Aşdod Limanı'na götürülmüştü. İsrail ordusu, filodaki gemilerden biri hariç diğerlerinin tamamının durdurulduğunu açıklamış, "Son 1 gemi uzakta duruyor. Yaklaşırsa aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı aşma girişimi de engellenecek" ifadelerini kullanmıştı. - GAZZE ŞERİDİ