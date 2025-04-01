Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in Silivri iddialarına sert yanıt
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Bakan Yumaklı'dan kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak

Kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak

Küre'de Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı

Küre'de Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Küre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Fiat-Tofaş araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan İsmail Savaş (61) idaresindeki 52 DM 099 plakalı Hyundai marka otomobil ile karşı istikametten gelen Cemil Keskin (70) yönetimindeki 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Cemil Keskin ile aynı araçta bulunan Davut Keskin (44), Zehra Yıldırım (77) hayatını kaybetti. 78 AT 751 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülizar Keskin (70) ve Muharrem Yıldırım (54) ile diğer otomobilin sürücüsü İsmail Savaş ve aynı araçtaki Neşe Savaş (60) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gülizar Keskin ve Muharrem Yıldırım'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı. Araçlar da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.