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Küre'de Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı

Küre'de Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'nün Küre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Masruf mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın K. (25) idaresindeki 09 ABM 709 plakalı Peugeot marka otomobil, karşı yönden gelen Necdet K. (31) yönetimindeki 41 AJY 905 plakalı Dacia marka hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil, yoldan çıkarak yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Kazada yaralanan sürücüler ile Emine K. (25), Mehmet Poyraz K. (6), Yağız Efe K. (6) ve Yiğit Efe K. (4) yaralandı. Kazayı gören orman muhafaza memurları yaralıları araçtan çıkarttı. İhbar üzerine kaza yerine Ağlı, Seydiler ve Küre ilçelerinden ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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