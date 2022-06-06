Kurdukları sistemle sınava giremeden yakalandılar - Haberler

Kurdukları sistemle sınava giremeden yakalandılar Denizli'de ehliyet sınavında üzerlerine kurdukları sistemle kopya çekmeye çalışan 2 şüpheli, gözetmenin dikkati sayesinde yakalandı. Denizli'de ehliyet sınavında üzerlerine kurdukları sistemle kopya çekmeye çalışan 2 şüpheli, gözetmenin dikkati sayesinde yakalandı. Denizli'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü kursiyerlerine yönelik yapılan sınavda gözetmenler 2 kişiden şüphelenerek ihbarda bulundu. Bölgeye giden güvenlik güçleri şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada giysiye saklı kopya düzeneği olduğunu tespit etti. Şüphelilerin üzerinden 18 adet kablosuz ağ, kulaklık, aksesuar, 10 adet batarya, pil, 6 adet sim kart, 3 adet cep telefonu ve 2 adet kamera ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna" muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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