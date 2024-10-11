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Kürdi-Der Kurucusu Ş.Y. Gözaltına Alındı

Kürdi-Der Kurucusu Ş.Y. Gözaltına Alındı
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Adıyaman'da Kürdi-Der kurucusu Ş.Y.'nin üniversite öğrencilerini PKK/KCK terör örgütüyle buluşturduğu iddialarıyla gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Geçmiş yıllarda üniversite öğrencileri ile PKK/KCK terör örgütü mensuplarını kırsalda buluşturan Kürdi-Der kurucusu olan Ş.Y. isimli şahıs Adıyaman'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, geçmiş yıllarda Adıyaman'da öğrenim gören üniversite öğrencileri ile PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet yürüten örgüt mensuplarını kırsal alanda buluşturan ve geçmiş yıllarda Adıyaman il merkezinde düzenlenen, terörist cenazeleri için törenler ve anma etkinlikleri, Apo'ya özgürlük yürüyüşleri, açlık grevleri, Kobani Olaylarına destek eylemlerini gibi birçok sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği değerlendirilen, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (Kürdi-Der) Adıyaman Şubesi kurucularından olan Ş.Y. isimli şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon yapılarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından sorgulanan şahıs daha sonra adli makamlara sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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