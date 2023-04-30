Kürdanlı hırsız kamerada

ADANA - Adana'da bir hırsızın önce dişini kürdanla karıştırıp sonra kebapçının önünde duran bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi kebapçının önünde duran bisikleti çalmak için gözüne kestirdi.

Kürdanla dişini karıştırdı

Önce bisikletin bulunduğu alana giden hırsız, burada kürdanla dişini karıştırıp vakit geçirdikten sonra bisiklete çalıp gözlerden uzaklaştı.

Durumu fark eden kebapçı, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.