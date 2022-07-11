Kurbanlık koyunu çocuğu gibi sırtında taşıdı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da kurbanlık için alınan hayvanlara zorla çekiştirerek götürenlere inat aldığı hayvanı sırtlanan vatandaş çocuğu gibi sırtında götürdü.
Bursa'da kurbanlık için alınan hayvanlara zorla çekiştirerek götürenlere inat aldığı hayvanı sırtlanan vatandaş çocuğu gibi sırtında götürdü.
Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde bulunan kurban pazarında kurbanlık için alınan hayvanları zorla çekiştirerek götürdüklerine şahit olan vatandaş, aldığı kurbanlık koyunu sırtında taşıdı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa