Kurbanlık Koyun ve Keçilerin Kaçışı Adana'da Gündem Oldu

Kurbanlık Koyun ve Keçilerin Kaçışı Adana'da Gündem Oldu
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Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk günü, sahiplerinden kaçan koyun ve keçiler sokaklarda kovalamaca sahneleri oluşturdu. Kaçan hayvanlar güçlükle yakalanırken, bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesimden kaçan koyun ve keçiler sahiplerini peşlerinden koşturdu.

Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahiplerinin ellerinden kaçan koyun ve keçiler, güçlükle yakalandı. Bir köyün Karataş Bulvarı'nda uzun süre sahibini peşinde koştururken diğer bir koyun ise parka kaçtı ve sahipleri yakalamak için uzun çaba gösterdi. Kaçan kurbanlık koyun ve keçiler güçlükle yakalanırken bu anlar cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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