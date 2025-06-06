Kurbanlık Hayvanlar İnegöl Sokaklarında Kaçıştı

Kurbanlık Hayvanlar İnegöl Sokaklarında Kaçıştı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı sırasında kaçan büyükbaş hayvanlar, sokaklarda ilginç ve tehlikeli anlar yaşattı. Vatandaşlar, kaçan hayvanları yakalamak için mücadele ederken yetkililer dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da aynı manzaralar yaşandı. Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık hayvanlar, sokaklarda renkli ve zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

İnegöl'ün Akıncılar ve Mahmudiye mahallelerinde Kaçan büyükbaş hayvanlar, mahalle aralarında ve caddelerde uzun süre kovalandı. Vatandaşlar ellerinde ipler ve sopalarla kaçan kurbanlıkları yakalamak için büyük çaba sarf etti. Zaman zaman trafiği de olumsuz etkileyen kaçış anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yetkililer, hayvan sahiplerine dikkatli ve kontrollü olmaları yönünde çağrıda bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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