Kurbanda kaçtı, 26 gün sonra yakalandı Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nda sahibinin elinden kaçan dana, bayramdan 26 gün sonra yakalandı. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nda sahibinin elinden kaçan dana, bayramdan 26 gün sonra yakalandı. Kurban Bayramı'nda hayvanını kestirmek için Yenice Mahallesi'ne getiren İsaalan Muhtarı Ramazan Kocabıyık, hayvanın kaçması ile şok yaşadı. Bayramdan bu yana hayvanını arayan Muhtar Ramazan Kocabıyık, aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice Mahallesi'nden 25 kilometre uzakta Kayaeli köyünde yakaladı. Kepsut Belediyesine haber verildikten sonra zabıta ve köylüler hayvanı yakaladılar. Hayvanı kaçan Kocabıyık, danayı hafta sonu oğlunun sünnet düğününde keseceğini ifade etti. (Emre Binakuran - Erdal Küçük - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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