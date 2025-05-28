Kurban Pazarı'nda Polis Ekiplerine Saldırı: 3 Tutuklama

Kurban Pazarı'nda Polis Ekiplerine Saldırı: 3 Tutuklama
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Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurban pazarında İl Tarım Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak isteyen kurban satıcıları, polis ekiplerine saldırdı. Olayda 3 şüpheli tutuklandı, bazı polisler hafif yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurban pazarında polis ekiplerine saldıran 12 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurulan Bağlum kurban pazarında denetime gelen İl Tarım Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak isteyen kurban satıcıları, duruma müdahale eden polis ekiplerine de saldırmıştı. Olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkan arbede sonlandırılırken, bazı polislerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.B., M.C.B., M.G., F.A., R.A., H.O., S.A., H.Y., S.S., F.A., E.B. ve Ö.K. isimli 12 şahıs emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 3'ü 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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