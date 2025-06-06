Kurban Kesiminde Panik: Dana Koşarak Kaçtı

İstanbul Arnavutköy'de kurban kesen vatandaşlar, kurbanlık büyükbaş hayvanı ellerinden kaçırdı. Çayırlık alanda koşuşan dana kurban kesimi için alanda bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren kurban kesimi için bir araya gelen vatandaşlardan bazıları kurbanlık hayvanlarını ellerinden kaçırdı. Çayırlık alanda koşuşan danayı yakalamaya çalışan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde koşan büyükbaş kurbanlık hayvanın diğer vatandaşları da tedirgin ettiği, hayvan sahiplerinin ise yakalamaya çalıştığı görüldü. - İSTANBUL