Kurban Kesiminde Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Kurban Kesiminde Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
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Sivas'ta Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar, kurban kesimi sırasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaşlar tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Sivas'ta kurban kesiminde yaralanan acemi kasaplar, hastanenin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da bazı acemi kasaplar kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralandı. Numune Hastanesi'nde müdahalesi yapılan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurbanlık keserken yaralanan acemi bir kasap ise, "Kurban keserken elimizi yaraladık. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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