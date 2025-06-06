Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan 2 Kişi Hastaneye Başvurdu

Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan 2 Kişi Hastaneye Başvurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalarda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Kurban kesimi sırasında yaralanan 2 kişi hastaneye başvurdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olaylarda, kurban kesimi sırasında yaralanan 2 kişi Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta bayramın ilk saatlerinde başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kesici aletle meydana gelen yaralanmalar sonrası vatandaşlar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Öte yandan yetkililer, kesim işlemlerinin uzman kişilerce yapılmasının, benzer kazaların önüne geçilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

AK Parti teşkilatını açık açık uyardı: Sakın ihmal etmeyin
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?

Minguzzi'nin teyzesinin 3 kelimelik bayram paylaşımı yürekleri yaktı
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Anne ve baba hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri yaralı
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.