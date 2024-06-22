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Kurban Bayramı Tatilinde TEM Otoyolu Bolu Geçişinde Trafik Akıcı

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Kurban Bayramı tatilinin dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor. Güzergah üzerinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızalanmaları nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor. Akıcı yoğunluğun aralıklarla devam ettiği Bolu geçişinde yarın akşam saatlerine kadar akıcı yoğunluğun sürmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Gidiş yolculuğunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilciler dönüş yolculuğunda ulaşımını rahat sağlıyor. Güzergah üzerinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızalanmaları nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor. Akıcı yoğunluğun aralıklarla devam ettiği Bolu geçişinde yarın akşam saatlerine kadar akıcı yoğunluğun sürmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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