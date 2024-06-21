Kurban Bayramı Tatilinde Tekirdağ'da Araç Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasının ardından tatil beldelerine akın eden vatandaşların geri dönüş yolculuğu başladı. Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da araç yoğunlukları oluştu.

Kurban Bayramı ile birlikte tatil beldelerine akın eden vatandaşların geri dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerinde araç yoğunluğu nedeniyle trafikte zaman zaman duraklamalar yaşandı. Üniversite, Beyazköy, Çorlu ve Marmaraereğlisi kavşaklarında yaşanan yoğunluğun hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.

Polis ve Jandarma Trafik ekipleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için güvenlik önlemlerini arttırdı. Yetkililer sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - TEKİRDAĞ