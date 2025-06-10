Kurban Bayramı Tatili Sonrası İstanbul'da Trafik Çilesi
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul'da araç yoğunluğu yaşandı. İstanbulluların dönüşüyle trafikte adım adım ilerleyen araçlar, haftanın ilk iş günü yoğunluğuna neden oldu.
Kurban Bayramı tatili bitti, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı
İSTANBUL - İstanbul'da Kurban Bayramı tatilin sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar adeta adım adım ilerledi.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar nedeniyle İstanbul bomboş kaldı. 4 günlük tatilin bitmesinin ardından İstanbulluların trafik çilesi yeniden başladı. Bayram sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar adeta adım adım ilerledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa