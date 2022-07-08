Kurban Bayramı tatili için yollara akın ettiler Kurban Bayramı tatilini Muğla'da geçirmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde yola çıktı. Kurban Bayramı tatilini Muğla'da geçirmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde yola çıktı. Muğla'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, başladı. Bayram tatilini Muğla'da geçirmek isteyen tatilciler sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar Muğla-Aydın karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Muğla il Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kontrol noktasında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtıldı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kurban Bayramı tatili için yollara akın ettiler - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.