Kurban Bayramı tatili için yollara akın ettiler
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kurban Bayramı tatilini Muğla'da geçirmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde yola çıktı.
Kurban Bayramı tatilini Muğla'da geçirmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde yola çıktı.
Muğla'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, başladı. Bayram tatilini Muğla'da geçirmek isteyen tatilciler sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar Muğla-Aydın karayolunda uzun kuyruklar oluştu.
Muğla il Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kontrol noktasında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtıldı. - MUĞLA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa