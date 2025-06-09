Kurban Bayramı Tatili Dönüşünde Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı Tatili Dönüşünde Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı Tatili Dönüşünde Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilini Trakya'da geçiren İstanbullular, dönüş yolculuğunda yoğun trafikle karşılaştı. Tekirdağ-İstanbul kara yolunun belirli bölgelerinde yoğunluk oluşurken, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Kurban Bayramı tatili dönüşünde Trakya'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu oluştu

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramı tatilini Trakya ve çevre illerde geçiren İstanbullular dönüş yolunda trafikte yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi Trakya illerinde geçiren tatilciler, dönüş yolculuğuna başladı. İstanbul'a dönüş güzergahında özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Çorlu, Marmaraereğlisi ve Silivri geçişlerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Trafik akışının yoğunlaştığı bölgelerde İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma trafik ekipleri, sürücülerin güvenliği için denetimlerini sıklaştırdı.

Yetkililer, sürücülere sabırlı olmaları, trafik kurallarına uymaları ve yola yorgun çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yoğunluğun özellikle akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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