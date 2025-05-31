Kurban Bayramı Öncesi Otobüslere Denetim

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde jandarma ekipleri, otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve Otoyol Jandarma Komutanlığınca yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla Aydın-İzmir Yolu Germencik gişelerinde otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetleme sonucunda 12 otobüs sürücüsü ve 150 yolcuya trafik güvenliği konusunda kısa süreli bilgilendirme yapıldı. Emniyet kemeri kullkanımı başta olmak üzere trafik kurallarına uyulmasına yönelik yapılan bilgilendirmelerde, otobüs şoförlerinin de uzun yol sürüş kurallarına dikkat etmesi gerektiği hatırlatıldı. - AYDIN