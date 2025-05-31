Kurban Bayramı Öncesi Otobüslere Denetim

Kurban Bayramı Öncesi Otobüslere Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla otobüslere denetim gerçekleştirdi. 12 otobüs sürücüsüne ve 150 yolcuya trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde jandarma ekipleri, otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve Otoyol Jandarma Komutanlığınca yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla Aydın-İzmir Yolu Germencik gişelerinde otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetleme sonucunda 12 otobüs sürücüsü ve 150 yolcuya trafik güvenliği konusunda kısa süreli bilgilendirme yapıldı. Emniyet kemeri kullkanımı başta olmak üzere trafik kurallarına uyulmasına yönelik yapılan bilgilendirmelerde, otobüs şoförlerinin de uzun yol sürüş kurallarına dikkat etmesi gerektiği hatırlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbul'da bazı metro durakları ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor
Suavi dolandırıcıların hedefinde! Ünlü şarkıcının 20 bin lirası buhar oldu

Suavi tuzağa düştü! Ünlü şarkıcının adı dolandırıcılık olayına karıştı
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.