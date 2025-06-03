Kurban Bayramı Öncesi Mezarlıklarda Temizlik Çalışmaları

Kurban Bayramı Öncesi Mezarlıklarda Temizlik Çalışmaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi köy mezarlıklarında detaylı temizlik çalışmaları başlattı. Ekipler, mezarlıklarda otları keserek çevre düzenlemelerini yapıyor.

Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köy mezarlıklarında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi temizlik yapıldı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy mezarlıklarında detaylı bir temizlik çalışması başlattı. Ekipler mezarlıklarda otların kesilmesi ile birlikte çevre düzenlemelerini gerçekleştirdiler. Temizlik çalışmasının Arefe gününe kadar devam edeceği belirtildi. Çalışmaların vatandaşların rahat bir ortamda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için yapıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan olay sonrası ilk açıklama

Tartıştığı sürücüye ağır küfürler yağdırmıştı! Yaşananları anlattı
Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı

Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a olay sözler: Sen Fenerbahçe'nin...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.