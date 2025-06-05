Kurban Bayramı Öncesi Gönen'de Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi güvenlik ve trafik tedbirleri artırıldı. Vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesini sağlamak amacıyla 24 saat esasına dayalı denetim planlaması yapıldı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle alkollü ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç ve motosiklet kullananlara yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı bildirildi. Bu kapsamda yaya ve motorize devriye ekiplerinin sayısı artırılarak, ilçe genelinde güvenlik uygulamaları yoğunlaştırıldı.

Alınan önlemlerin bayram boyunca kesintisiz sürdürüleceği belirtildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları ve şüpheli durumları ivedilikle ihbar etmeleri konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti. - BALIKESİR