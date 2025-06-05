Kurban Bayramı Öncesi Gönen'de Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Kurban Bayramı Öncesi Gönen'de Güvenlik Tedbirleri Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, güvenlik ve trafik tedbirlerini artırarak, 24 saat esasına dayalı denetim planlaması gerçekleştirdi. Alkollü ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecekların denetimleri sıklaştırıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi güvenlik ve trafik tedbirleri artırıldı. Vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesini sağlamak amacıyla 24 saat esasına dayalı denetim planlaması yapıldı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle alkollü ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç ve motosiklet kullananlara yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı bildirildi. Bu kapsamda yaya ve motorize devriye ekiplerinin sayısı artırılarak, ilçe genelinde güvenlik uygulamaları yoğunlaştırıldı.

Alınan önlemlerin bayram boyunca kesintisiz sürdürüleceği belirtildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları ve şüpheli durumları ivedilikle ihbar etmeleri konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.