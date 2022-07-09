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Kurban Bayramı'nda yine hayvanlar kaçtı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kurban Bayramı'nda yine hayvanlar kaçtı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Beylikdüzü'nde kaçan bir koç vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Bağcılar'da ise bir kurbanlık dana evin bahçesine düştü.

Beylikdüzü'nde kaçan bir koç vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Bağcılar'da ise bir kurbanlık dana evin bahçesine düştü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanlar zor anlar yaşattı. Beylikdüzü'nde kesileceği sırada vatandaşların elinden kaçan bir koç sokaklarda kaçarken kovalamaca dakikalar boyunca sürdü. Bağcılar'da ise kurbanlık dana, vatandaşlardan kaçarken bir evin bahçesine düştü. Bir süre bahçede mahsur kalan hayvan kesildikten sonra vinç yardımıyla bahçeden çıkarıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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