Kurban Bayramı'nda Trakya'ya Yoğun Araç Akışı

Kurban Bayramı'nda Trakya'ya Yoğun Araç Akışı
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Kurban Bayramı tatilini Trakya'da geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul-Tekirdağ yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yoğun trafik akışı nedeniyle polis ve jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Kurban Bayramı tatilini Trakya'da geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul-Tekirdağ yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'dan Trakya'ya doğru yoğun trafik akışı dikkat çekti. Özellikle Tekirdağ yönüne giden şeritlerde kilometrelerce araç yoğunluğu gözlenirken, İstanbul istikameti neredeyse bomboş kaldı. Tatilcilerin akını, akşam saatlerine kadar aralıksız sürdü.

Polis ve jandarma ekipleri, güzergah boyunca hem trafik akışını düzenlemek hem de olası kazaları önlemek amacıyla denetimlerini artırdı.

Yetkililer, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yoğunluğun özellikle bayramın ilk günü de devam etmesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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