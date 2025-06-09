Kurban Bayramı'nda Trafik Güvenliği İçin Yoğun Denetim

Kurban Bayramı'nda yüzlerce araç kontrol edildi

Kurban Bayramı'nda polis görev başında

EDİRNE - Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul başta olmak üzere çevre illerden kentte gelen yüzlerce aracın trafik güvenliğini sağlamak için sahada görev yapmayı sürdürüyor.

Edirne'de Kurban Bayramı dolayısıyla sevdiklerini ve ailelerini ziyaret etmek için kentte yüzlerce giriş ve çıkış oldu.

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerini yapması hem asayiş hem de trafik güvenliği önlemlerini artırarak çalışmalarını sürdürüyor. Bayramda da görev başında olan polis ekipleri yüzlerce aracın ve vatandaşın sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri için sahada denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların trafik kuralarına uymaları konusunda polis ekipleri sürücülere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.