Kurban Bayramı'nda Mezarlıklar Ziyaretçiyle Doldurdu

Kurban Bayramı'nda Mezarlıklar Ziyaretçiyle Doldurdu
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Kurban Bayramı'nın ilk günü, vatandaşlar yakınlarını anmak için mezarlıklara akın etti. İstanbul'un Arnavutköy bölgesindeki mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Bayram namazının ardından mezarlıklar dolmaya başladı ve bu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Bayramın ilk günü mezarlıklar ziyaretçiyle doldu

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar mezarlıkları doldurdu. Arnavutköy'de bulunan Asri Mezarlığı'da sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluğunu korumaya devam etti. Mezarlıktaki yoğunluk dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Bayram namazının hemen ardından başlayan yoğunluk mezarlıkların dolmasına neden oldu. Arnavutköy'de bulunan Boğazköy Memba Mezarlığı'da ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı mezarlıklardan oldu. Mezarlık içerisindeki yoğunluk don kamerasıyla havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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