Kurban Bayramı'nda Bolu Otoyolunda Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı'nda Bolu Otoyolunda Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin akın etmesiyle Bolu'nun TEM Otoyolu'nda büyük bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araçların ilerlemesi güçleşirken, zaman zaman tünel ve rampalarda trafik durma noktasına geliyor.

Tatilciler akın akın gidiyor

BOLU - Kurban Bayramı'nda memleketlerine gitmek isteyen tatilciler sebebiyle, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik güçlükle ilerliyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için tatilciler arife günü sabahın erken saatlerinde yola çıkmaya başladı. Bolu'nun TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Araç arızalanmaları ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle Bolu geçişinde araçlar güçlükle ilerliyor. Trafik yoğunluğunun gün boyunca kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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