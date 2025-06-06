Kurban Bayramı'nda Aydın'da Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti

Kurban Bayramı'nda Aydın'da Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'da kendi kurbanlarını kesmek isteyen acemi kasaplar, kesim sırasında yaralanarak hastanelere başvurdu. İlk müdahale yapılan 48 kişi taburcu edildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'da her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kurbanlarını kendi kesmek isteyen bazı vatandaşlar, kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere kent genelindeki sağlık kuruluşlarına başvuran yaralıların tedavileri acil servislerde yapıldı. Hastaneye gelen vatandaşların çoğunun el ve kol bölgelerinden yaralandığı öğrenildi. İlk müdahaleleri yapılan 48 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kesim yaparken yaralanan Kinyas Batur, sekizinci büyükbaş hayvanı keserken aniden elini kestiğini söyledi. Acemi olmadığını belirten Batur, "Normalde çok dikkatli bir kasabımdır. Birdenoldu"dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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