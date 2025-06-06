Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneye Akın Etti

Sivas'ta acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

SİVAS - Sivas' ta kurban ibadetini yerine getirmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, hastanenin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da bazı acemi kasaplar kurban ibadetini yerine getirirken yaralandı. Aldığı darbe ile acemi kasapların ayağından ve ellerinden yaralandığı görüldü. Numune Hastanesi'nde müdahalesi yapılan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurbanlık keserek ibadetini gerçekleştirmek isterken yaralanan acemi bir kasap ise "Kurban keserken elimizi yaraladık. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti" dedi.