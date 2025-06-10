Kurban Bayramı'nda 186 Kesi ve Travma Vakası

Bilecik'te 4 günlük Kurban Bayramı boyunca 186 kişi kesi ve travma nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Bilecik'te Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde, kesici alet travmaları ve benzeri yaralanmalar nedeniyle toplam 147 vatandaş sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi altına alındı. Bayramın 3. ve 4'üncü günlerinde de 39 kişi daha hastaneye kesi ve travma başvuru yaparken, bu sayı 186'a çıktı. - BİLECİK