Kurban Bayramı'nda 114 bin 960 tim ve 210 bin 352 personel ile trafikte can kaybı olmaması için tedbir alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda yoğun bir trafik denetimi planladıklarını belirterek, "Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Anadolu Toplantı Salonu'nda video konferans yöntemiyle 81 ilin trafik birim amirine Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan'ın da yer aldığı Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Toplantısı'nda, bin 333 trafik birim amiri trafikte dikkat edilmesi gereken noktaları değerlendirerek, detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmasında, yaz dönemi için temel risklerden bir tanesinin yaya ölümleri olduğuna dikkati çekerek, "Kurban Bayramı bağlamında hem trafik yoğunluğundan kaynaklanan kazalar ve ölümleri aynı zamanda bayrama girilen ve yaz tatilinin geçirildiği alanlarda memleketlerinde, turizm beldelerinde mümkün olan ölçülerde yaya trafiğine dikkat etmek gerekir. Özellikle Anadolu'nun birçok yerinde kaymakamlıklardan ve belediye hoparlörlerinden sürücülerimizin yaya trafiğine dikkat etmesi noktasında günde bütün yaz boyunca 3 veya 4 defa anonsta bulunulmasının doğru olacağını, sonrasında ise azaltılarak günlük 1 veya 2 seviyesine çekilmesinin doğru olacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

Bireysel sürüş alışkanlıklarının en temel süreçlerinden bir tanesinin motosiklet, bisiklet ve e-skuter olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Bu bireysel sürüş alışkanlıkları olan motosiklet, bisiklet ve e-skuter nezdinde de arkadaşlarımız tarafından uyarıcı, rehberlik edici ve onlara mümkün olduğunca kazadan yoksun bırakacak birtakım denetim ve tedbirler ortaya koyması gerektiği elzemdir" diye konuştu.

Trafikte telefon alışkanlığı konusunun önemli olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Araç kullanırken telefon kullanılmaması gerektiğini denetimlerimizle ve rehberliklerimizle ortaya koymalıyız. Elbette bizim için emniyet kemeri de olmazsa olmazdır. Giden canlar elbette geri gelmez. Ama salgın öncesi davranışlarımıza, salgın öncesindeki trafik farkındalığımıza hızlıca dönmemiz lazım. Onun için bayram trafiğinde sizlerin sahada göstereceğiniz performans, yapacağınız yoğun denetimler cezadan ziyade her zaman gösterdiğiniz nezaket ve etkili uyarılar çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, denetim sayısının artması ile kaza ve can kayıplarının düştüğünü belirterek, "Bütün istatistiklerimiz, denetim sayısını yükselttikçe kaza ve can kayıpları aşağı yönlü hareket etmektedir. Yani denetimime mi maruz kalmak yoksa hayatınızı mı kaybetmek? Hiç kimse denetimden endişe etmesin. Denetimi artırdıkça can kayıpları azalmaktadır" dedi.

Kurban Bayramı'nda yoğun bir trafik denetimi planladıklarını söyleyen Soylu, "7 Temmuz'da başlatacağımız trafik denetimleri, 18 Temmuz'a kadar 12 gün boyunca kesintisiz devam edecektir. Bakan Yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanımız, valilerimiz, kaymakamlarımız bu denetimlerde planlı bir şekilde hareket edecektir. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır. Bayram tatili sürecince emniyet ve jandarma trafik personeline, trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Kurban Bayramı için araç içinde emniyet kemeri kullanmanın öneminin vurgulanması için "Bayramınız kemerli olsun" sloganını kullanacaklarını belirterek, "Yol kenarlarındaki tabelaların ve sosyal medya platformları başta olmak üzere kurumsal iletişim sayfaları ve yerel ulusal basın yayın organlarında bir farkındalık kampanyası yürütmeye devam edeceğiz. Yeni bir hatırlatma kampanyamız daha var. 'Emniyet Kemerini Taktıysan Bayram Yolunda Her Şey Yolunda', 'Telefona Değil Yola Bakıyorsan Bayram Yolunda Her Şey Yolunda' ve 'Hız Limitlerine Uyuyorsan Bayram Yolunda Her Şey Yolunda' sloganları ile farkındalık oluşturacağız" dedi.

Bakan Soylu, özellikle sosyal medya kullanıcılarının, topluma mal olmuş kişilerin, sanatçıların, ekran yüzlerinin, basın mensuplarının, siyaset dünyasının trafik kurallarına uyulmasını bir milli mesele olarak görmesini ve destek vermesini istedi.

Bakan Soylu, trafik güvenliğini milli güvenlik meselesi olarak görüp üçüncü sayfa önemsizliğinden çıkarmak zorunda olduklarını ifade ederek, "İnsan hayatı her zaman birinci ve önceliklidir. Can kaybı söz konusu olduğunda bizim için bir rakamı çok büyük bir rakamdır. Sayı ile ifade edilemez. Bunu mutlaka sıfır yapmak durumundayız. Gayretimiz vatandaşlarımızın bayramının afete dönüşmemesi içindir" dedi.

Toplantı, Bakan Soylu'nun Kurban Bayramı boyunca tatil hakkından feragat edip görevi başında olacak personelden ve ailelerinden helallik istemesinin ardından sona erdi. - ANKARA

