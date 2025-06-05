Kurban Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Artırıldı

Kurban Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Artırıldı
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Kurban Bayramı dolayısıyla Samsun-Ankara karayolunda trafik kontrol noktaları oluşturuldu. Emniyet kemeri, hız sınırları ve araç güvenliği konularında denetimler gerçekleştiriliyor. Ekipler, bayram süresince güvenli bir trafik akışı sağlamak için hazır olacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla Samsun- Ankara karayolunda trafik tedbirleri artırıldı.

Bayram öncesi artan trafik hareketliliği nedeniyle Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe giriş ve çıkış noktalarında sabit uygulama noktaları oluşturdu. Yapılan kontrollerde; emniyet kemeri takma, hız sınırlarına uyma, sürücü belgelerinin geçerliliği ve araç güvenliği konularında denetimler gerçekleştirildi.

Şehirlerarası yollar üzerindeki kontrollerde vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Ekipler, bayram süresince sabit noktalarda ve devriye olarak görev yaparak olası trafik kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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