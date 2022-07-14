Kurban Bayramı da annelerin gözyaşlarını durduramadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurban Bayramı da annelerin gözyaşlarını durduramadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kurban Bayramı da annelerin gözyaşlarını durduramadı Evlatları dağa kaçırılın aileler: "Bizim bayramımız, çocuklarımızın kucağımıza geldiği gün olacak" Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, "Bizim bayramımız evlatlarımızın kucaklarımıza geldiği gün olacak" dedi.

Kurban Bayramı da annelerin gözyaşlarını durduramadı

Evlatları dağa kaçırılın aileler:

"Bizim bayramımız, çocuklarımızın kucağımıza geldiği gün olacak"

VAN - Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, "Bizim bayramımız evlatlarımızın kucaklarımıza geldiği gün olacak" dedi.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Yıllardır bayram yaşayamadıklarını vurgulayan aileler, gözyaşlarına hakim olamadılar. PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, 11 yıldır her bayramda kızı için gözyaşı döktüğünü belirterek, "Ben acının içinde yaşıyorum. 11 yıldır gözyaşı döküyorum. 23 bayramdır kızımdan ayrıyım. Kızım geldiği gün benim bayramım olacak. 23 bayramdır hep gözyaşıyla bayramım geçiyor. Şeyma'm hangi gün gelirse, o gün benim günüm, benim bayramım olacak" dedi.

Saliha Mert isimli anne ise 8 senedir her bayramda gözlerinin yaşla dolduğunu belirterek, "Kulağımız, gözümüz kapıda, telefonda. Her kapı çalışında oğlumu bekliyorum. Benim oğlum kucağıma geldiği gün bayramımdır" ifadelerini kullandı.

8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Tahsin Ertaş da, "16 bayramdır, oğlum için bayram yapmadım. Oğlum Yusuf için buradayım. Sonuna kadar devam edeceğiz. Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title