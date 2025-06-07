Kurba Bayramı'nda 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Bakan Yerlikaya, bayramın ilk günündeki trafik kazalarında 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde meydana gelen 692 trafik kazasında bin 128 kişinin yaralandığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurban Bayramı'nın 1. günü 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Bin 128 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kurban Bayramı'nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Kurban Bayramı'nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı. Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce de; Bu araçlardan 12 bin 407'sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,56 Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer yüzde 0,56'lık kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda yüzde 99,44'lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın" ifadelerine yer verdi.