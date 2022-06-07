Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi - Haberler

Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi

Biri havaya fırlatıp diğeri tekme vurdu görüntüler büyük tepki çekti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisede gençlerin sınıfta Kur-anı Kerim'i top yerine kullanıp oyun oynamasının görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Gençler disipline sevk edilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur-anı Kerim'i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla okul yönetimi acil olarak toplanarak öğrencileri disiplin kuruluna sevk etti. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği, 4 öğrencinin disipline sevk edildiği ve okul hakkında da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.