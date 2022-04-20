Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 9 sürücüye toplamda 10 bin 773 TL para cezası - Haberler

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Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 9 sürücüye toplamda 10 bin 773 TL para cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 9 sürücüye toplamda 10 bin 773 TL para cezası

Burdur'da yapılan trafik denetimlerinde toplamda 10 bin 773 TL para cezası kesildi.

Burdur'da yapılan trafik denetimlerinde toplamda 10 bin 773 TL para cezası kesildi.

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafikteki okul servis araçları denetlendi. Yapılan denetimlerde bin 3 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 9 sürücü hattında toplamda 10 bin 773 TL idari para cezası kesildi. 5 araç trafikten men edildi. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Para Cezası, Türk Lirası, Tragger, Burdur, 3. Sayfa, Haberler

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