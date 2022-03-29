Kuralları ihlal eden 35 sürücüye 24 bin 233 TL ceza
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Burdur'da yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği belirlenen 35 sürücüye 24 bin 233 TL ceza kesildi.
Burdur'da yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği belirlenen 35 sürücüye 24 bin 233 TL ceza kesildi.
Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik denetimleri yapıldı. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 35 sürücüye 24 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. 4 araç trafikten men edildi. - BURDUR
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