Kuralları ihlal eden 160 araç sürücüsüne 344 bin TL para cezası

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 144 ekip 490 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Güven ve Huzur" uygulamasında, 4 bin 919 şahıs sorgulanırken, aranan 12 kişi ekiplerce yakalandı. Ayrıca kurallara uymayan araç ve motosiklet sürücülerine toplam 344 bin 405 bin TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince geçen akşam 16.00-18.00 ve 21.00-00.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 144 ekip 490 personelin katılımıyla yapılan "Manisa Güven Huzur" uygulamasında, 4 bin 919 şahıs sorgulanırken, aranan 12 şahıs yakalandı. Bin 943 aracın denetlendiği uygulamada, 160 araç sürücüsüne 341 bin 710 TL para cezası uygulandı. Uygulamada, 10 araç trafikten men edilirken, 47 motosiklet denetlendi ve 5 motosiklet sürücüsüne 2 bin 695 TL para cezası kesildi. Ayrıca 154 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 56 park ve bahçe, 25 metruk bina ve çevresi, 6 otogar ve tren garı kontrol edilirken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet fişek, 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uygulamada, 5 şahsa adli işlem, 4 da şahsa Kabahatler Kanununa göre idari işlem yapılırken, 2 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs idari gözetim altına alındı. - MANİSA