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Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

Düzce'de jandarma trafik ekipleri kuralla uymayan 11 araç sürücüsüne yaklaşık 13 bin TL cezai işlem uygulandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma trafik ekipleri kuralla uymayan 11 araç sürücüsüne yaklaşık 13 bin TL cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri Düzce-Akçakoca karayolu, Gölyaka ve Çilimli ilçe bağlantı yollarında uygulama yaptı. Uygulamalar sırasında 126 araç kontrol edilirken kurallara uymayan 11 sürücüye 12 bin 783 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda 4 araçta trafikten men edildi. - DÜZCE

Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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