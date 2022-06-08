Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı - Haberler

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Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı Polisi görünce son anda emniyet kemerini taktı, cezadan kurtulamadı Bolu'da trafik ekiplerinin dronlu denetimlerinde kurallara uymayan 13 sürücüye toplam 3 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kurallara uymayan sürücüler ekiplerin dronuna takıldı

Polisi görünce son anda emniyet kemerini taktı, cezadan kurtulamadı

BOLU - Bolu'da trafik ekiplerinin dronlu denetimlerinde kurallara uymayan 13 sürücüye toplam 3 bin 500 lira para cezası uygulandı. Polisi son anda gören ve emniyet kemerini takan bir sürücü de ceza almaktan kurtulamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetle Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, sürücülerin emniyet kemeri takmama, cep telefonu ile konuşma, hatalı sollama, geçiş önceliği ihlali gibi hataları uygulama noktasına yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan dron ile kayda alındı. Hatalı sürücüler uygulama noktasında durdurularak bilgilendirildikten sonra ceza işlemi uygulandı.

Seyir halindeyken emniyet kemeri takılı olmayan ancak polisi görünce son anda emniyet kemerini takan bir sürücü de dron görüntüsüyle tespit edildi. Hatasını kabul eden sürücü, "Dronu fark etmedim ama amirimi görünce taktım" dedi.

Ekiplerin bir saatlik dron destekli uygulamasında, 9 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 3 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan, bir sürücüye de muayenesiz araç kullanmaktan toplam 3 bin 500 lira para cezası kesildi.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

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