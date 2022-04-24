Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı - Haberler

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Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, jandarma tarafından trafikte huzuru bozan tescilsiz ve ehliyetsiz motosiklet sürücülerine ceza yağdı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, jandarma tarafından trafikte huzuru bozan tescilsiz ve ehliyetsiz motosiklet sürücülerine ceza yağdı.

İlçenin Perşembe beldesinde motosiklet sürücülerine "Kask takmamak", "Ehliyetsiz motosiklet kullanmak", "Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak", "Plakasız araç kullanmak" gibi suçlardan Jandarma Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından yaklaşık 40 bin TL ceza kesildi. Denetimler sırasında 7 motosiklete idari ve trafik cezası uygulanırken, 3 motosiklet trafikten 'men' edilip çekici yardımıyla yediemine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Jandarma, Tragger, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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