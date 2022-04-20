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Kural ihlalleri kaza getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kural ihlalleri kaza getirdi

Kayseri'de kural ihlallerinden dolayı meydana gelen kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de kural ihlallerinden dolayı meydana gelen kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Kayseri'de farklı tarihlerde kural ihlallerinden dolayı meydana gelen kazalar, KGYS kameralarına yansıdı. Kentin 2 farklı noktasında meydana gelen kazada, ışık ihlali yapan sürücüler, yeşil ışıkta geçen araçlara çarptı. Meydana gelen kazalar, saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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