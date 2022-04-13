Kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildi - Haberler

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Kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından havadan yapılan trafik denetiminde 310 araç kontrol edilirken, denetimde kurallara uymayan 5 araç sürücüsüne bin 673 TL idari para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından havadan yapılan trafik denetiminde 310 araç kontrol edilirken, denetimde kurallara uymayan 5 araç sürücüsüne bin 673 TL idari para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde havadan ve karadan trafik denetimlerine devam ediyor. Helikopter destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde sürücülerin yaptığı ihlaller havadan tespit edildi. Toplamda 10 personelin yer aldığı uygulama, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek ve ilgili subaylar katıldı. Toplamda 310 aracın kontrol edildiği hava denetiminde kurallara uymayan 5 araç sürücüsüne bin 673 TL idari para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildi

Kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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