Kuraklık nedeni ile suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu 3. Sayfa Haberleri Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kuraklık nedeniyle yağış alamayan gölet su seviyesinin düşmesiyle birlikte binlerce balık telef oldu. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kuraklık nedeniyle yağış alamayan gölet su seviyesinin düşmesiyle birlikte binlerce balık telef oldu. Aşırı yaz sıcaklarının yaşandığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde göletler kurumaya başladı. Bununla birlikte Mazıdağı ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde bulunan gölet, uzun süredir yağmur yağmaması sonucu kurumaya başladı. Su seviyesi düşen gölette binlerce balık telef oldu olduğu görüldü. - MARDİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Güneydoğu Anadolu Mazıdağı Mardin su 3. Sayfa Haberler

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