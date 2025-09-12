Kur'an Kursundaki Yangın Kundaklama Sebebiyle Çıktı

İstanbul Avcılar'da bulunan Kur'an kursundaki yangının kundaklama sebebiyle çıktığı belirlenirken, olayla ilgili yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlanca tutklandı.

Gümüşpala Mahallesi'nde 6 Eylül'de faaliyet gösteren özel bir Kur'an kursunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kur'an kursunda ise hasar oluştu.

İnceleme sonrası Kur'an kursunun kundaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin eşkalini belirledi. M.K. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli M.K., Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Mala Zarar Verme" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.