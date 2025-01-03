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Kur'an-ı Kerim'e Saygısızlık Yapan Genç Tutuklandı

Kur'an-ı Kerim'e Saygısızlık Yapan Genç Tutuklandı
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Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu görüntüler nedeniyle gözaltına alınan T.S.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı ile gündeme gelmişti.

Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturup ayakları ile bastığı görüntüler sebebiyle gece saatlerinde gözaltına alınan Ferdi Tayfur hayranı genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından ünlü sanatçıya hayranlığı ve benzerliği ile gündeme gelen T.S.Ü. gözaltına alındı. Sosyal medya platformlarında T.S.Ü.'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine çıktığı ve ardından oturduğu görüntülerin yayılması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri genci gece saatlerinde ikametinde gözaltına aldı.

"Dini değerleri aşağılama" suçundan Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan T.S.Ü., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan T.S.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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