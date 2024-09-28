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Kumluca'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kumluca'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçtiğimiz gün otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anıysa güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Perşembe günü saat 17.40 sıralarında Bağlık Mahallesi Özdemir ile Jandarma sokakların kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Batuhan Karabaş dlı motosiklet sürücüsü, Hilal U. nun kullandığı otomobille kavşakta çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine götürdü.

Gencin kolunda kırık bulunduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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