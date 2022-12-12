Kumluca'da sel esnafı vurdu, görüntüler savaş alanlarını aratmadı

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde gece saatlerinde meydana gelen selden dolayı yüzlerce iş yerini su ve çamur bastı.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde gece saatlerinde meydana gelen selden dolayı yüzlerce iş yerini su ve çamur bastı. İş yerlerinin büyük zarar gördüğü felakette esnaf, dükkanlarından çıkan malzemelerini yüzlerce metre uzaklıktan topladı. Hasar tespit çalışmalarının başladığı ilçede ekipler, hayatı normale döndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kumluca'da dün gece başlayan ve ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken, araçlar da zarar gördü. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek, iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. Evlerde mahsur kalma ihbarları için bölgeye AFAD'dan destek istendi. Sarıcasu bölgesinin selden etkilendiği, yolların yamaçlardan inen hafriyatlarla dolduğu belirtilirken, örtü altı üretim merkezi olan ilçede seraların da büyük zarar gördüğü belirtildi. Bölgede; belediye, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri teyakkuz halinde.

"Can kaybı ya da yaralımız yok"

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, "Can kaybı ya da yaralımız yok. Hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. Şu ana ne kadar bölge zarar gördü belirtmemiz mümkün değil" açıklamasında bulundu.

İş yerlerine gelen esnaf şoka uğradı

Sabah saatlerinde suların çekilmesiyle vatandaşlar evlerinden çıkabildi. Selin en çok etkilediği zemin katlardaki esnafa ait iş yerleri oldu. Sürüklenen araçlar ve ağaçların zarar verdiği iş yerlerini su ve çamur bastı. Sel suları iş yerlerindeki esnafa ait malzemeleri de alıp farklı noktalara sürükledi. İş yerlerine sabah saatlerinde girebilen esnaf, gördükleri manzara karşısında adeta şoka uğradı.

"Klimalarımızı 1 kilometre uzaklıkta bulduk"

Gece saatlerinde sel haberi aldığını ancak iş yerine ulaşmakta zorlandığını belirten esnaf Göksel Uğrar, "Geldiğimde müşterilerin beyaz eşyaları, klimaları, takımlarımız, eşyalarımızın hiçbiri yoktu. Bir kamyona yakın malzeme topladık etraftan. Yaklaşık 1 kilometre ileride klimaları bulduk. Allah'tan gelen bir şey. Böyle bir şey hiç görmedim. Seralara girmişti ama iş yerlerine girmedi. Bütün emeğimiz, çabamız hepsi gitti. Buna şükür, can kaybı yok. Çok mağduruz, yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Allah kimsenin başına vermesin"

Esnaftan Esra Nur Okur da, "Gece başladı, evdeydik. Dükkanımızın içini hem su hem çamur bastı. Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Belediye ekiplerinin bakmasını, esnafın halini görmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Dükkanın içinde suyun yüksekliği 1 metreydi"

Sel anında dükkanının üst katında kaldığını aktaran isim Adnan Gündüz ise şunları söyledi:

"Eşim uyandırdı. Su seviyesi ilk başta 70-80 santimdi. Tam ürünlerimi kurtarmak isterken, araç ve ağaçların iş yerimin camına çarpması sonucu içeriye su girdi ve 1 metre yüksekliğe ulaştı; tüm ürünlerimi dışarı çıkardı. Sabaha kadar elimizden bir şey gelmeden bekledik. Yaklaşık 400-500 bin zararım var. İnşaatta çalışıyordum, bütün varımı yoğumu buraya yatırmıştım. Allah'tan gelen bir şey." - ANTALYA