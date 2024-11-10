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Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, gece boyu süren çalışmalardan sonra kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın gece boyu süren çalışmaların ardından kontrol alına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ormanlık alanda rüzgarın etkisi ile büyüyerek devam eden yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesi gün boyunca devam etti. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda yangın işçisi ile gece boyunca süren müdahale sonucunda sabahın ilk ışıklarında yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 20 hektarlık orman alanı zarar gördü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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