Kumluca'da Bıçaklama Olayı: Genç Yaralandı, Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bacağından bıçaklanan genç yaralandı. Olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaşan şüpheli, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Olay, bugün saat 13.30'da ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışmaya esnaf müdahale ederek ayrılmalarını ve bölgeden gitmelerini söyledi. Ayrılan gençler, yaklaşık 5 dakika sonra yeniden aynı yerde bir araya geldi. Yine tartışmaya başlayan gençlerden M.K., Mustafa Ö. isimli genci bacağından bıçakladı. Bıçaklanan genç acıyla geri çekilirken, şüpheli hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Mustafa Ö. hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, bıçaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA